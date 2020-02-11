Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog

Sherdog на официальном сайте опубликовал рейтинг лучших бойцов мира.

Первое место у россиянина Хабиба Нурмагомедова, второе — за американцем Джоном Джонсом. Тройку замкнул другой американец Генри Сехудо.

Рейтинг бойцов по версии Sherdog:

1. Хабиб Нурмагомедов (Россия);

2. Джон Джонс (США);

3. Генри Сехудо (США);

4. Стипе Миочич (США);

5. Даниель Кормье (США);

6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);

7. Камару Усман (США);

8. Деметриус Джонсон (США);

9. Тони Фергюсон (США);

10. Александр Волкановски (Австралия).