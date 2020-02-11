Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog
10:37
Sherdog на официальном сайте опубликовал рейтинг лучших бойцов мира.
Первое место у россиянина Хабиба Нурмагомедова, второе — за американцем Джоном Джонсом. Тройку замкнул другой американец Генри Сехудо.
Рейтинг бойцов по версии Sherdog:
1. Хабиб Нурмагомедов (Россия);
2. Джон Джонс (США);
3. Генри Сехудо (США);
4. Стипе Миочич (США);
5. Даниель Кормье (США);
6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);
7. Камару Усман (США);
8. Деметриус Джонсон (США);
9. Тони Фергюсон (США);
10. Александр Волкановски (Австралия).
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