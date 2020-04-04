Отец Хабиба оценил состояние сына в 100 миллионов долларов
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Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова (28-0) — Абдулманап Нурмагомедов — в интервью Игорю Рыбакову рассказал, во сколько можно оценить состояние, которое заработал его сын в ММА.
— Во сколько бы журнал Forbes сейчас оценил состояние Хабиба?
— Не могу сказать точно. Не знаю, во сколько бы оценили.
— 10 миллионов долларов?
— Мало.
— 50 миллионов долларов?
— Тоже мало.
— 100 миллионов долларов?
— Это реально. Да, где-то в районе 100 миллионов долларов.