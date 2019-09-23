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Отец Хабиба Нурмагомедова попал в Книгу рекордов России

15:04

Отец чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо, информирует сайт проекта.

— ЧМ подходит к завершению, приглашения и награды не обошли и меня. Спасибо Екатеринбургу, — написал Нурмагомедов-старший в Instagram.

Нурмагомедов-старший подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо, включая сына Хабиба.

Сертификат Книги рекордов России 56-летний специалист получил в Екатеринбурге, где проходил чемпионат мира по боксу.

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