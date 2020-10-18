Ортега победил «Корейского Зомби» в главном поединке UFC Fight Night 180
04:43
В главном поединке UFC Fight Night 180 в Абу-Даби (ОАЭ) американец Брайан Ортега победил корейца Чон Чхан Сона по прозвищу «Корейский Зомби». Бой прошел в рамках полулегкого веса (до 65,8 кг).
Бой продлился все пять раундов. Ортега победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).
29-летний американец одержал 15 побед в ММА при одном поражении. У 33-летнего корейца 16 побед и шесть поражений.
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