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Ортега победил «Корейского Зомби» в главном поединке UFC Fight Night 180

04:43
Брайан Ортега. Фото Zuffa LLC.
Брайан Ортега. Фото Zuffa LLC.

В главном поединке UFC Fight Night 180 в Абу-Даби (ОАЭ) американец Брайан Ортега победил корейца Чон Чхан Сона по прозвищу «Корейский Зомби». Бой прошел в рамках полулегкого веса (до 65,8 кг).

Бой продлился все пять раундов. Ортега победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

29-летний американец одержал 15 побед в ММА при одном поражении. У 33-летнего корейца 16 побед и шесть поражений.

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