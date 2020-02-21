Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский проведет следующий бой 2 мая на турнире UFC Fight Night 174 в Оклахоме. Его соперником станет дебютант организации Филипе Линс, сообщает Oklahoman.

Возглавит кард поединок между бывшим чемпионом UFC Крисом Уайдманом и Джеком Херманссоном.

41-летний Андрей Орловский одержал всего одну победу в последних шести боях. Всего у него за карьеру 28 побед и 19 поражений, 2 боя остались без результата.

34-летний бразилец Линс одержал 14 побед и потерпел 3 поражения.