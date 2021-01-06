Орловский проведет бой с Аспиналлом
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Белорусский боец ММА Андрей Орловский проведет поединок с британцем Томом Аспиналлом, сообщил сам спортсмен в Instagram. Бой пройдет на турнире UFC Fight Night 20 февраля.
«Уже скоро, — написал Орловский. — Еще один молодой. Супер!».
Также белорус поблагодарил президента UFC Дану Уайта и саму организацию. 41-летний Орловский, выступающий в тяжелом весе, провел 51 бой в ММА. Он одержал 30 побед при 19 поражениях. Два боя были признаны несостоявшимися. У его 27-летнего соперника девять побед при двух поражениях.
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