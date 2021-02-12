«Он все еще чемпион». Уайт высказался о дальнейшей судьбе Нурмагомедова в UFC

Президент UFC Дана Уайт продолжает настаивать на том, чтобы непобежденный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возобновил карьеру. Многое будет зависеть от исхода его встречи со звездным россиянином в Лас-Вегасе.



«Пока нет», — ответил Уайт в интервью Complex на вопрос о том, планирует ли его промоушен лишать Нурмагомедова чемпионского пояса.

«Хабиб все еще чемпион, — сказал президент UFC. — Он будет в Вегасе [в конце февраля]. Мы с ним пойдем ужинать, поговорим и решим, что будет дальше».

Также глава лиги высказался о ситуации в легком дивизионе, перечислив имена возможных претендентов на титул.

«Любой, кто находится на первом месте, заслуживает быть чемпионом, — отметил Уайт. — Хабиб победил Конора. Хабиб уничтожил Дастина. Хабиб — мужчина и настоящий чемпион. Любой из топ-5 заслуживает шанса оспорить его титул. Речь идет о Порье, Гэтжи, [Чарльзе] Оливейре, Чэндлере. Также не стоит забывать о Тони Фергюсоне и Коноре».

На счету Нурмагомедова идеальный рекорд из 29 побед. После боя с Джастином Гэтжи, который состоялся в октябре прошлого года в Абу-Даби, «Орел» неожиданно для многих объявил о завершении карьеры.

В беседе с представителями СМИ после турнира EFC 33 в Москве Хабиб заявил о готовности освободить титул UFC в легком весе, отметив, что он, вероятно, тормозит дивизион.