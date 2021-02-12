Артем Тарасов пригласил на тренировку порноактрису

Блогер и боец ММА Артем Тарасов пригласил на тренировку российскую порноактрису Лолу Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева).

«Лола Тейлор заявила, что боится меня. Объяснила это тем, что я боец ММА, и что это страшно. Я могу сказать, Лола Тейлор, чем человек сильнее, тем он мягче и нежнее, поэтому не бойся, а лучше приходи на тренировки и проверяй, как оно на самом деле. Бойцы всю свою злость оставляют на тренировках. Они дома добрые, домашние. На улице никогда не дерутся, и вообще, в принципе, ребята хорошие. Так что не бойся, Лола Тейлор!» — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Ранее Тейлор, отвечая на вопрос о Тарасове, сказала: «Вообще я побоялась бы жить с человеком, который занимается драками. Мало ли чего, изобьет тебя потом. Я бы не стала связывать жизнь с такими людьми».

20 февраля Тарасов проведет поединок по правилам бокса против стронгмена Михаила Кокляева в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».