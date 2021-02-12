Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

ACA пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге со зрителями

14:26
Алексей Яценко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Алексей Яценко. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Теги:

Президент АСА 120 Алексей Яценко сообщил, что бой Магомедрасула Хасбулаева против Фелипе Фроеса состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

Бойцы будут бороться за титул чемпиона организации в легком весе. Фроес занимает первую строчку в рейтинге. Он может вернуть себе титул, которым владел с осени 2019 по декабрь 2020 года.

Турнир пройдет в «Сибур Арене». Бой смогут посетить 50 процентов зрителей при соблюдении всех требований безопасности.

Бразилец Фроес имеет в активе 20 побед при 4 поражениях. Россиянин Хасбулаев — родственник Хабиба Нурмагомедова. В его активе 32 победы при 8 поражениях.

Дополнительная информация:

https://www.aca-mma.com/news/-lwxyDH08_1065

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир