ACA пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге со зрителями
14:26
Президент АСА 120 Алексей Яценко сообщил, что бой Магомедрасула Хасбулаева против Фелипе Фроеса состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.
Бойцы будут бороться за титул чемпиона организации в легком весе. Фроес занимает первую строчку в рейтинге. Он может вернуть себе титул, которым владел с осени 2019 по декабрь 2020 года.
Турнир пройдет в «Сибур Арене». Бой смогут посетить 50 процентов зрителей при соблюдении всех требований безопасности.
Бразилец Фроес имеет в активе 20 побед при 4 поражениях. Россиянин Хасбулаев — родственник Хабиба Нурмагомедова. В его активе 32 победы при 8 поражениях.
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