ACA пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге со зрителями

Президент АСА 120 Алексей Яценко сообщил, что бой Магомедрасула Хасбулаева против Фелипе Фроеса состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

Бойцы будут бороться за титул чемпиона организации в легком весе. Фроес занимает первую строчку в рейтинге. Он может вернуть себе титул, которым владел с осени 2019 по декабрь 2020 года.

Турнир пройдет в «Сибур Арене». Бой смогут посетить 50 процентов зрителей при соблюдении всех требований безопасности.

Бразилец Фроес имеет в активе 20 побед при 4 поражениях. Россиянин Хасбулаев — родственник Хабиба Нурмагомедова. В его активе 32 победы при 8 поражениях.