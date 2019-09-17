«Он урод конченый». Орловский рассказал, как Ковингтон испугался дагестанцев

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе (до 120,2 кг) Андрей Орловский рассказал о личностных качествах американского бойца Колби Ковингтона.

Ковингтон — экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг). Он известен эпатажным поведением. В частности, после победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), американец позволил оскорбительные высказывания в адрес обоих бойцов. При этом Ковингтон и Порье тренируются в одном зале — American Top Team (ATT). Там же занимается и Орловский.

— Ковингтон — урод конченый, — сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram. — Мало того, что у него конфликт с Масвидалом, так у него сейчас и с Порье конфликт. С 90 процентами людей из зала у него ненормальные отношения.

— Он г****н просто, — охарактеризовал белорусский боец Ковингтона, отвечая на другой вопрос.

— Он по жизни не совсем хороший человек, — отметил Орловский. — Мне он не симпатичен. Многие в зале его, мягко говоря, недолюбливают.

— У него проблемы были с дагестанцами, с Масвидалом, с Порье, — рассказал бывший чемпион UFC. — Потасовок как таковых у него не было. Но парни из Дагестана подходили к нему, объясняли, как нужно себя вести и чего нельзя говорить. Насколько я понял, он что-то про Хабиба нелестное сказал. К нему дагестанские пацаны подошли, он заднюю включил, побежал, пожаловался.

— Но как бы я к нему не относился, у него действительно хорошее кардио, хорошая борьба, — признал Орловский.

Ковингтон выступает в UFC с 2014 года. У 31-летнего бойца 15 побед 1 поражение в ММА.