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«Он — суперуверенная версия Хабиба». Дана Уайт — о Хамзате Чимаеве

04:22
Дана Уайт и Хамзат Чимаев. Фото Twitter
Дана Уайт и Хамзат Чимаев. Фото Twitter
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Президент UFC Дана Уайт сравнил Хамзата Чимаева с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. 26-летний боец представляет Швецию, но родился в Чечне.

— Чимаев хороший парень, и я бы сказал, что он суперуверенная версия Хабиба, — цитирует MMA Fighting Уайта. — Этот парень хочет драться со всеми. Ему все равно, и он поднимется на одну весовую категорию, две.

На счету Хамзата Чимаева девять поединков, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трех боях.

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