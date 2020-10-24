Президент UFC Дана Уайт сравнил Хамзата Чимаева с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. 26-летний боец представляет Швецию, но родился в Чечне.

— Чимаев хороший парень, и я бы сказал, что он суперуверенная версия Хабиба, — цитирует MMA Fighting Уайта. — Этот парень хочет драться со всеми. Ему все равно, и он поднимется на одну весовую категорию, две.

На счету Хамзата Чимаева девять поединков, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трех боях.