«Он подхимичился». Харитонов считает, что Майк Тайсон употребляет допинг

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон сумел набрать хорошую форму благодаря препаратам, запрещенным в спорте. Такое мнение высказал российский боец ММА Сергей Харитонов.

Ранее 53-летний Тайсон объявил о намерении провести несколько выставочных поединков. 39-летний Харитонов выразил готовность стать его соперником.

— Видели свежую фотку Тайсона, где у него пресс кубиками?

— Подхимичился, все нормально. Допинг-контроля же не будет. Тестостерончика добавил, каких-то препаратов правильных. Здесь нет никакой озлобленности к Тайсону за это. Ну, 53 года человеку. Как ему по-другому сделать, чтобы быть более-менее в форме. Только на препаратах, другого варианта нет.

— Вы препараты когда-нибудь употребляли?

— Скажу честно: в армии было. Когда все пробовали всякие таблетки. Метан, например. Я метан не пробовал. На третьем или четвертом курсе, когда все качались, друзья принесли препарат ретаболил. Я вколол себе — чтобы красиво выглядеть, чтобы красивая фигура была. Добавил в массе. Помню, мышцы стали как каменные. Перед зеркалом походил и понял, что все это не для меня. Больше этим не баловался и не хочу. Во-первых, это вредно для организма. Во-вторых, это запрещено.

— Если бы я был бойцом Pride и знал бы, что другие употребляют, то и сам бы употреблял.

— Вы посмотрите на меня времен Pride и на бойцов, которые против меня выходили. Я весил 100 кг, а со мной дрались здоровые крепкие парни. Видно было, что они заряжены. А я этим не баловался и не хочу. (Илья Андреев)

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