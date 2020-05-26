«Он лучший без сомнений». Лобов объяснил величие Федора Емельяненко

Российско-ирландский боец Артем Лобов в интервью «СЭ» объяснил, почему бывшему чемпиону Rings и Pride в тяжелом весе Федору Емельяненко нет равных в ММА.

— Федор Емельяненко занимает особое место в моем сердце, — сказал Лобов. — Я всегда за него очень болел и переживал. Если говорить о том, кто самый лучший боец в мире — то это Федор, без сомнений. Почему? Объясняю. Кто-то скажет, что он не был в UFC. Да, не был, но у него в резюме победы над пятью чемпионами этой лиги.

Партер. Федор мог тягаться в партере с лучшими мастерами джиу-джитсу. Когда он дрался с Ногейрой, считалось, что у Ногейры лучший гард в мире. Он всем делал сабмишены. Это было опасно, никто не хотел драться с Ногейрой в гарде, а Федор размочил его в гарде в пух и прах. (Емельяненко дважды победил Ногейру — в 2003 и 2004 годах, оба раза единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»).

Стойка. Про Кро Копа все говорили, что он лучший ударник, он выносил любого. Но Федор с ним зарубился именно в стойке. Боролись они довольно мало, большая часть боя прошла в стойке. В общем, с лучшим в стойке Емельяненко стоял в стойке, а с лучшим джитсером был на полу! (Федор победил Мирко «Кро Копа» Филиповича в 2005 году единогласным решением судей. — Прим. «СЭ»).

Дух. Его Рэнделман опрокинул на голову — Федор даже глазом не морнул. Перевернул — до свидания, следующий. Еще, помню, японец ему левым боковым попал, помотал, но Федор не сдался, показал русский дух и опять вырвал победу. Такого никто никогда не делал и, думаю, никогда не сделает. (Лобов имеет в виду бои с Кевином Рэнделманом и Кудзуюки Фудзитой в 2004-м и 2003-м годах, первого Федор победил болевым приемом, второго — удушающим. — Прим. «СЭ»).

Федор — очень универсальный боец, и был им еще в начале становления ММА. Емельяненко был первым универсалом, и в мире до сих пор нет никого, кто чувствовал бы себя во всех стихиях настолько уверенно.

— В Ирландии приходилось отстаивать честь Емельяненко в спорах?

— Да миллион раз такое было. Кто-то пытался говорить мне про Вердума или кого-то еще, но я здесь остаюсь при своем мнении и раскладываю точно так же, как только что разложил вам. Да, были крутые бойцы, которые побеждали крутых джитсеров. Вердум, к примеру, крутой джитсер, и он проигрывал, но его побеждали не в партере! Они просто не давали ему перевести себя вниз и били его в стойке. Точно так же и те, кто побеждал Крокопа — переводили вниз и бороли его. Не было ни одного бойца, как Федор, который мог бы зарубиться в стойке с лучшими ударниками, а в партере — с лучшими борцами. (Илья Андреев)

Полная версия интервью с Лобовым — здесь.