«Он был хитер и бегал от меня». Даводу остался недоволен боем с Тухуговым

Соперник российского бойца смешанного стиля Зубайры Тухугова канадец Хаким Даводу остался недоволен пассивными действиями россиянина в их очном поединке на турнире UFC 253.

— Я недоволен, потому что это не был насыщенный на события бой, — цитирует Даводу MMA Junkie. — Я хотел его нокаутировать, но он был хитер и бегал от меня. Наверное, мне самому также надо прибавить в работе над прессингом, чтобы не давать сопернику пространства.

В послужном списке 29-летнего Даводу теперь 12 побед (7 досрочно), 1 поражение, 1 ничья, в активе 29-летнего Тухугова — 19 побед (8 досрочно), 5 поражений, 1 ничья.