Омаргаджиев о поединке с Нурмагомедовым в UFC: «Будет бой на уважении без трештока»

Российский боец Гаджи Омаргаджиев в интервью «СЭ» прокомментировал предстоящий поединок против Абубакара Нурмагомедова.

Омаргаджиев и Нурмагомедов сразятся на турнире UFC 280, который состоится 22 октября в Абу-Даби.

«В истории UFC еще такого не было, чтобы два дагестанца дрались друг с другом, — сказал Омаргаджиев «СЭ». — Причем два аварца, мы одной нации. Не знаю, как так вышло, но, видимо, их менеджеры решили так. И я вообще про этот бой узнал после поста на Red Fury. Я не знаю, почему они решили свести нас. Как мне кажется, Абубакар должен был драться 22 июля, но из-за визы он не смог туда вылететь, поэтому его бой в Америке не состоялся. У меня должен был быть бой 6 августа, но я не выступил из-за травмы, и, наверное, они из-за этого решили нас туда закинуть. Просто, наверное, более удобный вариант».

Омаргаджиев подчеркнул, что не отказывался от боя.

«Я уже знал, что Абубакар подписал [контракт], я видел интервью Хабиба, что они два раза уже отказались, и то, что в третий раз им повторно предложили этот бой, поэтому я тоже подписал. Почему бы и нет? Просто к этому турниру приковано большое вникаете, поэтому хотел бы выступить на номерном турнире. Поэтому тоже подписал [контракт на бой], но, если был бы другой оппонент, то было бы лучше. Я на это смотрю как на спорт, я не отказываюсь от вызовов, поэтому я принял бой».

Также Омаргаджиев высказался о стиле Абубакара Нурмагомедова.

«Посмотрел все его бои. У нас у обоих дагестанский стиль, мы и боремся, поэтому будет нелегкий бой. Будет вязкий бой, чисто дагестанский стиль.

Что бросилось в мои глаза в его грепплинге? Нет такого, что именно грепплинг, как в основном у других бойцов. В основном переводит, контролирует, бьет и контролирует, и в стойке что-то пытается сделать. Не могу сказать, что он в чем-то лучше меня. Я думаю, что навыков [в грепплинге] у меня чуть больше, чем у него, потому что я заканчивал бои сабмишнами.

Что по поводу стойки? В стойке я намного чувствительнее и разнообразнее.

Трешток по-дагестански? Думаю, будет бой на уважении, потому что на нас будут смотреть земляки".

На счету Омаргаджиева 13 побед и 1 поражение, у Нурмагомедова — 16 побед, 3 поражения и 1 ничья.