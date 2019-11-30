Олимпийский чемпион Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко нокаутом одержал победу над стронгменом Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса в ночь на 30 ноября. Олимпийский чемпион 2008 года и член Совета чемпионов Федерации бокса России Рахим Чахкиев заявил, что готов подраться с 38-летним Емельянко, информирует пресс-служба организации.

«Если они между собой договорятся, то мы согласны организовать им поединок по правилам бокса, — приводит слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева пресс-служба организации. — Вот это будет интересно. Бой Александра с Михаилом был больше для зрителя, популяризации бокса. Очень хорошо, что из других видов спорта пробуют себя в боксе. Это показывает, что бокс — лучший вид спорта».

36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения. Свой последний поединок наш титулованный боксер провел в декабре 2016 года, после чего завершил карьеру.

Александр Емельяненко в ММА — 28 побед, 7 поражений, 1 ничья, в боксе — 1 ничья.

Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом раунде. Как это было