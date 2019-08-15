Олейнику предложили выступить на турнире UFC в Москве

Российский боец ММА Алексей Олейник заявил, что ему предложили выступить на турнире UFC 9 ноября в Москве. В июле Олейник досрочно проиграл американцу Уолту Харрису на турнире UFC в Сан-Антонио. В этом поединке россиянин сломал ногу. В активе 42-летнего Олейника 57 побед, 13 поражений и ничья. В UFC боец одержал шесть побед и потерпел четыре неудачи.

— Со здоровьем все нормально, — приводит РИА «Новости» слова Олейника. — Из шести недель в гипсе прошли три, но уже второй день хожу без костылей. В принципе, до конца этого срока мне нельзя заниматься. Что касается следующего поединка, то мне уже прислали контракт на бой 9 ноября в Москве. Возможно, подерусь тогда. Но это я буду решать через две-три недели, когда снимут гипс и доктора разрешат приступить к тренировкам.

Шоу 9 ноября в Москве станет третьим турниром UFC в России. Олейник выходил в главных боях предыдущих двух шоу.