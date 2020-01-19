Олейник болевым приемом победил Грина на UFC 246

Тяжеловес Алексей Олейник на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США) победил 33-летнего американца Мориса Грина. Российский боец во втором раунде провел болевой прием.

42-летний Олейник выступает в UFC c 2014 года (7 побед, 4 поражения). Всего на его счету 58 побед, 13 поражений и 1 ничья в ММА. У 33-летнего американца 8 побед и 4 поражения.

В главной схватке вечера ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Бой пройдет в полусреднем весе — привычном для Ковбоя.