Олейник отреагировал на слова Хрюнова, о том что он хочет «набить бубен» Дацику

Бывший боец UFC Алексей Олейник отреагировал на слова промоутера Владимира Хрюнова, который заявил, что его возвращение в Россию связано с желанием «набить бубен» Вячеславу Дацику.

«Владимир Викторович выбрал неправильную формулировку. Такой цели у меня не было. Но если понадобится, попробую. Инициатива от меня не исходила. Но знаете, как бывает, столкнулись в коридоре плечами, и тут с одного слова... Мы деремся в одной организации, оба тяжи, оба здоровые парни. Тут будет не стыдно ни мне, ни ему драться. Не с Еленой Берковой же драться или с кем-то еще», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru

Олейник 26 мая выступит на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Соперником россиянина станет британец Оли Томпсон.