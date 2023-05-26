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ММА

26 мая, 23:03

Олейник отреагировал на слова Хрюнова, о том что он хочет «набить бубен» Дацику

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший боец UFC Алексей Олейник отреагировал на слова промоутера Владимира Хрюнова, который заявил, что его возвращение в Россию связано с желанием «набить бубен» Вячеславу Дацику.

«Владимир Викторович выбрал неправильную формулировку. Такой цели у меня не было. Но если понадобится, попробую. Инициатива от меня не исходила. Но знаете, как бывает, столкнулись в коридоре плечами, и тут с одного слова... Мы деремся в одной организации, оба тяжи, оба здоровые парни. Тут будет не стыдно ни мне, ни ему драться. Не с Еленой Берковой же драться или с кем-то еще», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru

Олейник 26 мая выступит на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Соперником россиянина станет британец Оли Томпсон.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/oleinik-u-menya-net-celi-nabit-buben-daciku-254174/
Алексей Олейник
Владимир Хрюнов
Вячеслав Дацик
ММА
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