Олейник рассказал, что ему в UFC пять раз предлагали бои с россиянами

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник в интервью «СЭ» рассказал, что ему пять раз предлагали бои с россиянами — он всегда отказывался.

В ночь на 9 августа в Лас-Вегасе 43-летний Олейник (59-13-1) проведет бой с американцем Дерриком Льюисом (23-8) во главе турнира UFC Fight Night 174.

— Кто из нынешних российских бойцов вам больше всего импонирует?

— Никем не восхищаюсь, но есть ребята, которые молодцы. Много лет хвалил Сашу Волкова, говорил, что он может дойти достаточно высоко. И Саша дошел достаточно высоко. Я вижу небольшие ошибочки, но я не его близкий друг, не его тренер, так что с моей стороны было бы неправильно писать ему, что делать, а что нет.

Молодцом Серега Павлович. Молча, спокойно пашет. Молодой, здоровенный, неглупый парень, с хорошим бьойцовским интеллектом, прогрессирует от боя к бою. У нас есть масса классных ребят в более легких весах, но я больше смотрю за тяжелым весом. Мне кажется, что у Сергея хорошие перспективы высоко подняться. Мне с ним уже дважды бой предлагали, но я не хочу с ним драться. Также дважды предлагали бой с Алеександром Волковым, один раз бой с Шамилем Абдурахимовым. По-моему, дважды предлагали подраться с Андреем Орловским (представляет Белоруссию. — Прим. «СЭ»). (Илья Андреев)