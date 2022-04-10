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Олейник посвятил жене победу на UFC 273. Россиянин планирует драться еще 5-10 лет

Олейник планирует драться в ММА еще 5-10 лет
Евгений Козинов
Корреспондент
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Алексей Олейник.

Российский боец Алексей Олейник посвятил своей жене Татьяне победу над американцем Джаредом Вандером на UFC 273. Бой завершился в первом раунде.

«Испытываю самые лучшие чувства. Благодарю всех присутствующих. Мнее 44 года. Сколько еще планирую драться? 5-10 лет.

Этот бой я посвящаю моей любимой супруге. Она на протяжении последних 15 лет в моем углу. Она — моя поддержка и опора», — сказал Олейник после боя.

Теперь у 44-летнего Олейника 60 побед в 77 поединках в ММА. Также один его бой ранее завершился ничьей.

Алексей Олейник
ММА
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