Олейник оказался почти на 18 килограммов легче Льюиса

В Лас-Вегасе состоялась традиционная церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 174, сообщает ESPN.

Российский тяжеловес Алексей Олейник, который возглавит кард этого мероприятия, показал на весах 102,9 килограмма. Его соперник Деррик Льюис оказался значительно тяжелее россиянина — 120,2 кг.

43-летний россиянин располагается на 10-й строчке в рейтинге лучших тяжеловесов промоушена, на его счету 59 побед, 13 поражений и 1 бой завершился ничейным результатом. Деррик Льюис занимает четвертый номер рейтинга в своей весовой категории и имеет 23 победы и 8 поражений.