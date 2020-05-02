Олейник на машине поедет на турнир UFC 249

Российский боец Алексей Олейник рассказал, что на машине отправится на турнир UFC 249.

— Я живу в 40 километрах от Майами. Очень легко ехать — это прямая трасса, как примерно до Воронежа, — цитирует Олейника ТАСС. — Километров 400-500 по прямой трассе, она никогда не загружена. Это очень легко, я люблю путешествовать на машине, поэтому три-пять часов проехаться будет для меня в удовольствие.

Бой Олейника против бразильца Фабрисио Вердума пройдет 9 мая в американском городе Джексонвилл.

42-летний Олейник одержал в MMA 58 побед (8 нокаутом) и потерпел 13 поражений. Его ровесник Вердум выиграл 23 поединка (6 нокаутом) и 8 раз проиграл.