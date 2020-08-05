Рано утром в воскресенье, 9 августа, на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе в главном бою шоу в октагон выйдут россиянин Алексей Олейник и американец Деррик Льюис. Поединок двух тяжеловесов начнется ориентировочно между 6.00 и 6.30 по московскому времени.

Турнир UFC Fight Night Льюис — Олейник можно смотреть на UFC Fight Pass, трансляцию всего шоу в прямом эфире ведет UFC ТВ. Главные бои вечера на арене UFC APEX на федеральном телевидении России показывает РЕН.

Деррик Льюис vs Алексей Олейник.

43-летний Олейник в ММА одержал 59 побед, потерпел 13 поражений, один бой россиянина завершился ничьей.

35-летний Льюис в ММА имеет 23 победы, 7 поражений и 1 ничью.

Бой Олейник — Льюис: расписание и прямая трансляция UFC Fight Night 9 августа