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Сегодня, 17:36

Олейник дебютирует в профессиональном боксе на турнире в Казани

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший тяжеловес UFC Алексей Олейник подписал контракт на бой по правилам бокса.

«Первый бой в 20-х числах августа, на Кубке казанского Кремля. Профессиональный бой по боксу. Сумма — десять миллионов рублей за пять боев», — сообщил Олейник журналистам на открытой тренировке в Москве.

«Кто соперник? Я так понимаю, иностранец. Назывались две-три фамилии, но пока контракт моим оппонентом не подписан, я называть его не буду», — сказал 45-летнией боец.

В последнем поединке, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Олейник нокаутом в первом раунде уступил британцу Оли Томпсону.

Алексей Олейник
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