Двукратный чемпион по версии RINGS, россиянин Магомедхан Гамзатханов, более известный под псевдонимом Волк-Хан, высказался о скандальной ситуации с участием бывшего бойца ММА Олега Тактарова. Ранее Тактаров был вовлечен в конфликт с другим бойцом смешанных единоборств, Александром Емельяненко, который нецензурно оскорбил его за высказывания в адрес народов Кавказа. Сам Тактаров ответил, что Александр «умер в его глазах».

— Вчера прислали мне видео, где в прошлом чемпион ММА UFC Олег Тактаров своими неграмотными высказываниями задевает историю Кавказских народов, — написал у себя в Instagram Волк-Хан. — Олег считает себя «спецом» по истории и политике? Я его таковым не считаю, и его слова для меня ничего не значат. Но его имя известно в обществе и его высказывания могут стать призывом к действию для всякой нечисти. Однажды этот человек уже высказывался нелепо о горцах, и в последующем ему же пришлось оправдываться. Я не могу понять и не вижу логики в его высказываниях, кроме как желания оскорбить историю кавказских народов и разжигать межнациональную розни. Зачем это ему надо? И я не могу понять, почему соответствующие службы не реагирую на его высказывания?

Олег, угомонись, не ищи на свою голову приключения! Ты говоришь не в адрес отдельных лиц, а задеваешь честь всех народов Кавказа. А там живут миллионы людей, с разными взглядами на жизнь и разным образом жизни. Ты ходишь по лезвию.

Я советую тебе выйти в эфир и погасить напряженность в обществе. Вся страна переживает сейчас очень трудные времена и надо быть вдвойне внимательным и осторожным в словах. В противном случае напряженность будет усиливаться и может уйти бесконтрольное русло.