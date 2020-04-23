«Олег, угомонись, ты задеваешь честь всех народов Кавказа». Волк-Хан — о скандале с участием Тактарова
Двукратный чемпион по версии RINGS, россиянин Магомедхан Гамзатханов, более известный под псевдонимом Волк-Хан, высказался о скандальной ситуации с участием бывшего бойца ММА Олега Тактарова. Ранее Тактаров был вовлечен в конфликт с другим бойцом смешанных единоборств, Александром Емельяненко, который нецензурно оскорбил его за высказывания в адрес народов Кавказа. Сам Тактаров ответил, что Александр «умер в его глазах».
— Вчера прислали мне видео, где в прошлом чемпион ММА UFC Олег Тактаров своими неграмотными высказываниями задевает историю Кавказских народов, — написал у себя в Instagram Волк-Хан. — Олег считает себя «спецом» по истории и политике? Я его таковым не считаю, и его слова для меня ничего не значат. Но его имя известно в обществе и его высказывания могут стать призывом к действию для всякой нечисти. Однажды этот человек уже высказывался нелепо о горцах, и в последующем ему же пришлось оправдываться. Я не могу понять и не вижу логики в его высказываниях, кроме как желания оскорбить историю кавказских народов и разжигать межнациональную розни. Зачем это ему надо? И я не могу понять, почему соответствующие службы не реагирую на его высказывания?
Олег, угомонись, не ищи на свою голову приключения! Ты говоришь не в адрес отдельных лиц, а задеваешь честь всех народов Кавказа. А там живут миллионы людей, с разными взглядами на жизнь и разным образом жизни. Ты ходишь по лезвию.
Я советую тебе выйти в эфир и погасить напряженность в обществе. Вся страна переживает сейчас очень трудные времена и надо быть вдвойне внимательным и осторожным в словах. В противном случае напряженность будет усиливаться и может уйти бесконтрольное русло.
Уважаемые друзья! У спортсменов очень тяжёлый и рискованный труд! После ежедневных, изнурительных тренировок, отказываясь от всех юношеских, молодежных благ, из миллионов занимающихся детей на мировую арену выходят только десятки хороших спортсменов. Из этих десятков спортсменов только единицы добиваются мировых успехов. Успех в спорте повышает положение в обществе, чемпион становится известным миллионам. И удержать добытый успех в спорте очень тяжело, а удержать высокий уровень положения в обществе еще тяжелее. Обидно, когда после тяжелейшего пройденного пути некоторые спортсмены-профессионалы начинают считать себя экспертами во всех сферах и совершают ошибки. Еще обиднее, когда по действиям этих «спецов» даются оценки всем спортсменам. Вчера прислали мне видео, где в прошлом чемпион ММА UFC Олег Тактаров своими неграмотными высказываниями задевает историю Кавказских народов. Олег считает себя «спецом» по истории и политике? Я его таковым не считаю, и его слова для меня ничего не значат. Но его имя известно в обществе и его высказывания могут стать призывом к действию для всякой нечисти. Однажды этот человек уже высказывался нелепо о горцах, и в последующем ему же пришлось оправдываться. Я не могу понять и не вижу логики в его высказываниях, кроме, как желание оскорбить историю Кавказских народов и разжигать межнациональную розни. Зачем это ему надо? И я не могу понять, почему соответствующие службы не реагирую на его высказывания? Олег, угомонись, не ищи на свою голову приключения! Ты говоришь не в адрес отдельных лиц, а задеваешь честь всех народов Кавказа. А там живут миллионы людей, с разными взглядами на жизнь и разным образом жизни. Ты ходишь по лезвию. Я советую тебе выйти в эфир и погасить напряженность в обществе. Вся страна переживает сейчас очень трудные времена и надо быть вдвойне внимательным и осторожным в словах. В противном случае напряженность будет усиливаться и может уйти бесконтрольное русло.