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Олег Тактаров: «Отдавать ребенка в ММА я бы не стал»

20:29
Олег Тактаров. Фото Instagram.
Олег Тактаров. Фото Instagram.
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Бывший боец ММА Олег Тактаров сказал, что он не стал бы отдавать ребенка в этот вид спорта.

— Отдавать в MMA ребенка я бы не стал. Есть фундаментальные виды спорта: борьба в одежде, без одежды, ударка и кикбоксинг (муай-тай — где есть ноги). Если бы я заново тренировался, то в каком-то возрасте полгода занимался только боксом, потом вольной борьбой. Оставил бы базовый вид спорта. Тогда, конечно, было бы намного легче выигрывать, — сказал Олег Тактаров в прямом эфире Instagram.

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