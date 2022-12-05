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Сегодня, 11:26

Около 100 спортсменов из Российского союза боевых искусств отправились для участия в СВО

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Около 100 добровольцев, представляющих Российский союз боевых искусств (РСБИ) сформировали отряд для участия в специальной военной операции. Об этом сообщил полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

«Российский союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне. Сформирован отряд добровольцев, их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале. Это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники — все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках», — цитирует РИА «Новости Спорт» Трутнева.

Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко в комментарии Metaratings.ru заявил, что около 100 человек из организации отправились в зону СВО.

Ранее о решении пойти на военную службу добровольцем заявил чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев.

Источник: https://ria.ru/20221202/sportsmeny-1836008252.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ММА
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