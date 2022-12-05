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Сегодня, 11:03

Дацик назвал главную ошибку Шлеменко в бою с Исмаиловым

Давид Хачатрян
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Александр Шлеменко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец ММА Вячеслав Дацик (13-16) считает, что Александру Шлеменко (61-15) нужно было продолжать отбивать ногу Магомеду Исмаилову (18-3).

«Я думал, что Шлеменко по керосину пережмет Магу, но у Маги керосина оказалось больше, — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу TRUE GYM MMA. — Шлеменко очень хорошо отбил Маге левую ногу, но почему он в последних раундах перестал бить? Мага уже на ноге практически не стоял, поднимал ее. У него нога почти была отбита. Он уже не знал, как ее спасать, но Шлеменко почему-то переставал бить туда. Конечно, великих не учат, как боксировать, но мое дилетантское мнение, что если бы он позанимался тайским боксом, буквально пару месяцев попахал, поотрабатывал лоу-кики, то от них Мага упал бы.

Исмаилов сломал Шлеменко нос? Шлем — специалист высшей категории, а нам такие препятствия — не проблема. Сломали нос — просморкался, вправил его и дальше *******. Но дышать, конечно, тяжело, сложнее".

Шлеменко единогласным решением судей уступил Исмаилову. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко и&nbsp;Магомед Исмаилов. Исмаилов перебил Шлеменко в стойке и показал кардио. Шторм нацелен на реванш
Александр Шлеменко
Вячеслав Дацик
ММА
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