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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Одна из главных красоток Bellator объявила о следующем поединке

19:32

Американка Валери Лоуреда анонсировала свое возвращение в октагон. Место, время и соперник пока не сообщаются.

— Лоуреда официально вернулась. Наилегчайший вес, готовься, — написала спортсменка в Twitter.

Обладательница четвертого дана по тхэквондо свой первый поединок в Bellator провела в феврале 2019 года, победив техническим нокаутом Колби Флетчер. Во втором бою, который прошел в июне, она победила Ларкин Дэш единогласным решением судей.

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