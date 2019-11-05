Одна из главных красоток Bellator объявила о следующем поединке
19:32
Американка Валери Лоуреда анонсировала свое возвращение в октагон. Место, время и соперник пока не сообщаются.
— Лоуреда официально вернулась. Наилегчайший вес, готовься, — написала спортсменка в Twitter.
Обладательница четвертого дана по тхэквондо свой первый поединок в Bellator провела в феврале 2019 года, победив техническим нокаутом Колби Флетчер. Во втором бою, который прошел в июне, она победила Ларкин Дэш единогласным решением судей.
Loureda is officially back. Flyweights you ready? pic.twitter.com/LEx3wLnNDU— Valerie Loureda (@valerielouredaa) November 5, 2019
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