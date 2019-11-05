Одна из главных красоток Bellator объявила о следующем поединке

Американка Валери Лоуреда анонсировала свое возвращение в октагон. Место, время и соперник пока не сообщаются.

— Лоуреда официально вернулась. Наилегчайший вес, готовься, — написала спортсменка в Twitter.

Обладательница четвертого дана по тхэквондо свой первый поединок в Bellator провела в феврале 2019 года, победив техническим нокаутом Колби Флетчер. Во втором бою, который прошел в июне, она победила Ларкин Дэш единогласным решением судей.