«Очередной шедевр». Хабиб опубликовал шуточное видео сцены из фильма «Операция «Ы»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram опубликовал измененный отрывок из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

В ролике лица главных героев заменены. Вместо них изображены Хабиб и его менеджеры Ризван Магомедов и Али Абдель-Азиз, которые торгуются с президентом UFC Дэйной Уайтом.

«Очередной шедевр», — написал Хабиб.

Нурмагомедов в 2020 году провел один поединок. 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он выступил на турнире UFC 254 и досрочно победил Джастина Гэтжи. Сразу после поединка он заявил о завершении карьеры.