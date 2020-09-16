«Очень недостойно». Основателя АСА не устраивает поведение Чимаева

Основатель АСА Майрбек Хасиев на пресс-конференции заявил, что ему не нравится поведение бойца UFC Хамзата Чимаева.

— Нет, [поведение Чимаева] не устраивает, — сказал Хасиев. — Как есть говорю. То, что сейчас делает Чимаев, меня абсолютно не устраивает. Как боец он не интересен, но то, как он себя позиционирует и ведет, я с этим не согласен. Кроме того, я выставил ролик по поводу Дураева, где я объясняю ситуацию, говорю, что он врет. И в этот момент Чимаев повел чебя очень недостойно. Чуть ли не флеш-моб организовал какой-то непонятный. Мне писали какие-то непонятные сайты полуголых дам.

— Мне не нравится, как он себя ведет. А так — пусть ведет себя как хочет. Это его дело. Да, как боец он интересен. За неделю и за две — два боя [в UFC] выиграл. Неплохие были бои. Вперед! Но надо быть чуть-чуть скромнее. Кто бы ни был — Чимаев или Хасиев, не важно, — отметил основатель АСА.

На счету 26-летнего Чимаева восемь побед и ни одного поражения в ММА (2-0 в UFC). В ночь на 20 сентября он проведет третий бой в UFC — с американцем Джеральдом Мершартом (31-13). (Илья Андреев)