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Сегодня, 12:08

Тони Фергюсон утверждает, что Хабиб задолжал ему 500 тысяч долларов

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон (25-8) вновь обратился к экс-чемпиону в легком дивизионе Хабибу Нурмагомедову (29-0), заявив, что он должен ему полмиллиона долларов.

«Ты все еще моя *****, Хабиб. Вы [Нурмагомедов и Али Абдель-Азиз], ****, должны мне более полумиллиона. Вы вели дела со мной неправильно. Папочка все помнит... Зацени, я следопыт, которого научил мой папаша. Никогда не любил убивать, но ради тебя я готов», — написал Фергюсон в соцсетях.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона был отменен пять раз. Они должны были подраться в 2015-м, 2016-м, 2017-м, 2018-м и 2020-м годах.

Тони Фергюсон
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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