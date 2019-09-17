Нурмагомедов рассказал об учебе в университете. Он хочет стать экономистом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью Первому каналу рассказал об учебе в университете. Он также объяснил, почему принял решение учиться на экономиста.

— Вы много читаете, вообще много говорите о важности образования. Вы же сам студент, учитесь.

— Я учусь в университете имени Плеханова в Москве, студент четвертого курса. Учусь заочно. Каждый день у меня не получается ходить, потому что мне нужно заниматься спортом или учиться, одно из двух. На таком высоком уровне тебе приходится делать одно из двух, но бывает, что прихожу на экзамены.

Последний раз у меня была история. Когда летнюю сессию закрывал, я пришел на английский, у меня был экзамен английского языка. Я зашел, учительница меня не узнала, а студенты узнали. Я пошел на самую заднюю парту, сел там, чуть-чуть шумиха в зале пошла, учительница сделала всем замечание, чтобы они занимались своим делом. Я закончил, пришел, сдал, она так на меня смотрит, не понимая, так скажем, что происходит.

Я уже когда ушел, мне ректор звонит, что у них была паника чуть-чуть. Такие моменты тоже бывают, но, может, им непривычно, что такой спортсмен сидит вместе со всеми сдает экзамен.

— То есть к вам скидок со стороны преподавателей, как чемпиону мира, никаких нет?

— Если скажу «нет» — будет неправильно. Я думаю, какие-то скидки есть, но я сам тоже могу сдать экзамен.

— А вы на кого учитесь, какая специальность будущая?

— Хочу стать экономистом.

— Почему выбрали?

— Экономика актуальна везде и можно экономить средства, которые я зарабатываю. Хочу подходить к своему капиталу с умом, открыть свое благотворительное направление, бизнес, чтобы была середина, чтобы не было такого, что через какое-то время я останусь без ничего. Да, я сегодня чемпион, на виду. У нас есть очень много примеров, когда чемпионы и мировые личности теряют все, что приобрели, так что в этом плане хочется рационально относиться к этому.