Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге UFC

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в общем рейтинге UFC поднялся на одну позицию и теперь занимает второе место.

Россиянин сместил со второй строчкий рейтинги чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Первое место по-прежнему осталось за Даниэлем Кормье. Ближайший соперник Хабиба Дастин Порье поднялся в этом рейтинге на две позиции выше и расположился на 8-м месте.

Топ-10 общего рейтинга UFC:

1. Дэниэль Кормье

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Джон Джонс

4. Генри Сехудо

5. Аманда Нуньес

6. Макс Холлоуэй

7. Камару Усман

8. Дастин Порье

9. Стипе Миочич

10. Роберт Уиттакер

​Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.