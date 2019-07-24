Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге UFC

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в общем рейтинге UFC поднялся на одну позицию и теперь занимает второе место.
Россиянин сместил со второй строчкий рейтинги чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса. Первое место по-прежнему осталось за Даниэлем Кормье. Ближайший соперник Хабиба Дастин Порье поднялся в этом рейтинге на две позиции выше и расположился на 8-м месте.
Топ-10 общего рейтинга UFC:
1. Дэниэль Кормье
2. Хабиб Нурмагомедов
3. Джон Джонс
4. Генри Сехудо
5. Аманда Нуньес
6. Макс Холлоуэй
7. Камару Усман
8. Дастин Порье
9. Стипе Миочич
10. Роберт Уиттакер
Нурмагомедов был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией Невады за беспорядки после поединка с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. На счету Хабиба 27 боев и ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года.