Нурмагомедов планирует провести поединок с Фергюсоном в ноябре

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает, что уже полностью восстановился и планирует выйти на бой с Тони Фергюсоном в ноябре, сообщает ТАСС. Он должен был провести поединок с американцем за титул "временного" чемпиона UFC в легком весе 5 марта.

"Временный" титул в перспективе давал возможность встретиться с Конором Макгрегором, чтобы сразиться за основной пояс организации в данной весовой категории. Однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры сгонки веса.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 - досрочно). В послужном списке 33-летнего Фергюсона - 22 победы (17 - досрочно), три поражения.