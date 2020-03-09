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Нурмагомедов ответил на подкол Макгрегора

09:27
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Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в Twitter ответил на подкол со стороны Конора Макгрегора.

Россиянин на пресс-конференции перед боем с Тони Фергюсоном рассказал об уличных драках. Хабиб отметил, что его будущий соперник ничего не знает об уличных драках, тогда как он дрался очень много.

После этого Макгрегор выложил твит с кадром из видео, которое было снято во время нападения Конора на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года.

Хабиб запечатлен в этот момент в автобусе. Позже Макгрегор называл Нурмагомедова трусом, так как россиянин не вышел к нему.

В ответ на это Хабиб разместил фотографию их боя с Конором. На ней запечатлено, как россиянин проводит болевой прием против ирландца.

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