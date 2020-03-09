Нурмагомедов ответил на подкол Макгрегора
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов в Twitter ответил на подкол со стороны Конора Макгрегора.
Россиянин на пресс-конференции перед боем с Тони Фергюсоном рассказал об уличных драках. Хабиб отметил, что его будущий соперник ничего не знает об уличных драках, тогда как он дрался очень много.
После этого Макгрегор выложил твит с кадром из видео, которое было снято во время нападения Конора на автобус с бойцами UFC в апреле 2018 года.
Хабиб запечатлен в этот момент в автобусе. Позже Макгрегор называл Нурмагомедова трусом, так как россиянин не вышел к нему.
В ответ на это Хабиб разместил фотографию их боя с Конором. На ней запечатлено, как россиянин проводит болевой прием против ирландца.
Heeeelp pic.twitter.com/f9gv9QeF4Y— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) March 8, 2020