Нурмагомедов остался вторым в рейтинге бойцов среди всех весовых категорий

Положение россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы над Дастином Порье на UFC 242 в рейтинге бойцов UFC среди всех весовых категорий не изменилось. В новой версии Нурмагомедов на второй строчке.

Проигравший Хабибу Порье упал на пять строк — теперь он на13-й строчке. Ирландец Конор Макгрегор занимает 11-ю строчку.

В рейтинге в легкой весовой категории Тони Фергюсон и Дастин Порье поменялись местами, теперь Тони на первой строчке среди претендентов.