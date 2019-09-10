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Нурмагомедов остался вторым в рейтинге бойцов среди всех весовых категорий

21:07
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Положение россиянина Хабиба Нурмагомедова после победы над Дастином Порье на UFC 242 в рейтинге бойцов UFC среди всех весовых категорий не изменилось. В новой версии Нурмагомедов на второй строчке.

Проигравший Хабибу Порье упал на пять строк — теперь он на13-й строчке. Ирландец Конор Макгрегор занимает 11-ю строчку.

В рейтинге в легкой весовой категории Тони Фергюсон и Дастин Порье поменялись местами, теперь Тони на первой строчке среди претендентов.

Дополнительная информация

https://ru.ufc.com/rankings

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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