«Я был грубым, но точным». Хабиб прокомментировал свои жесткие слова о Серроне

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свою цитату в адрес Дональда Серроне.

В начале января россиянин высмеял американского бойца, написав «мышление очкошника» о мотивационном видео Серроне.

18 января Серроне нокаутировал Конор Макгрегор на 40-й секунде поединка.

— Я не думаю, что был грубым, но был точным. Я просто был в предвкушении того, насколько они грамотно сыграли, насколько выбрали соперника. Почему люди ахнули — потому что 90 процентов людей, которые смотрят смешанные единоборства, не разбираются в них. Они просто смотрят и все. Они не знают имена. Бои может смотреть миллион людей, а бойцов же не миллион. Их 300-400-500. Есть, скажем, 10 тысяч человек, которые разбираются в ММА, — сказал Хабиб, отвечая на вопросы незрячих футболистов после турнира «Каспий 2020».

— Смотрят, кто когда дрался, когда выигрывал или проигрывал, в какой организации, при каких обстоятельствах, — продолжил Нурмагомедов. — Это знает очень малое количество людей. А основная масса — им без разницы, кто дерется, как дерется, с кем вообще дрался его соперник. Они вообще ничего не знают. Они просто смотрят бой. И UFC очень грамотно с этим работает.

И вот они выбрали этого, как я его назвал, не буду сейчас называть. Они выбрали этого соперника, и план действий сработал очень удачно. Люди снова заговорили о реванше, о еще чем-то. Хотя Серроне, по-моему, последние семь из десяти боев проиграл. Человек десять раз выходит на бой, проигрывает семь раз, и его называют мировым бойцом, легендой и так далее. Пускай он будет легендой, но его песня давно спета.

Мы же говорим о претендентском о бое, о претенденте. О человеке, который должен оспаривать мировой титул. А там есть другие бойцы, которые доказывают (право быть претендентом) своей занятостью, своими впечатляющими победами. Там есть другие претенденты. А они пошли другим путем, более медийным, более понятным для людей, но непонятным для экспертов. Это (высказывание Хабиба. — Прим. «СЭ») было до боя. После него многие со мной согласились. То, что это было грубо — согласен. Но у меня просто слов не хватило. Я хотел достучаться до людей, чтобы они поняли, против кого его выставили.

(Илья Андреев)