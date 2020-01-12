«Мышление очкошника». Хабиб жестко высмеял Серроне

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram высмеял американского бойца Дональда Серроне, который рассказал о том, как готовится к поединкам.

— Из раза в раз я боюсь, нервничаю, думаю: «Блин, у меня руки тяжелые, ноги тяжелые. И ты так рано приезжаешь на арену, сидишь смотришь бои, следишь за временем», — сказал Серроне на видео.

«Мышление очкошника», — прокомментировал видео Хабиб.

31-летний россиянин Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках, в том числе 8 нокаутом.

На счету 36-летнего Серроне — 49 поединков, 36 побед и 13 поражений.