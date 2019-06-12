Нурмагомедов не хочет переходить в другой вес

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции перед боем с Дастином Порье сказал, что не намерен переходить в более тяжелую весовую категорию.

– Переход в более тяжелый вес? У меня, если честно, и тут есть дела, – сказал Нурмагомедов. – Я и в нашем дивизионе не самый крупный парень, а там я буду вообще малышом. Вы видели, какой Усман здоровый? Поэтому я думаю, что буду пока в своем дивизионе, он и так – самый конкурентный из всех.

Напомним, бой Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. (Михаил Потапов)

Первая пресс-конференция Нурмагомедова и Порье. Прямая видеотрансляция

Хабиб Нурмагомедов: "Чтобы стать лучшим, мне нужно победить Фергюсона и Сен-Пьера"