Нурмагомедов не хочет менять весовую категорию. И вот почему

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выделил критерий, по которому бойца можно считать великим и отметил, что не готов менять вес.

— Если вы проиграли пару раз и выиграли один титул, второй титул, потом снова проиграли, а затем выиграли третий титул, то это не делает вас великим, — цитирует MMA Junkie Нурмагомедова. — Мое мнение, когда ты непобедим долгое время или никогда не проигрываешь — это действительно важно.

Я очень легкий, и мои бои будут в легком дивизионе. Я не хочу менять весовые категории, хочу сосредоточиться на своем весе.

Ближаший поединок Нурмагомедов проведет против Дастина Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

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