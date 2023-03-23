Нурмагомедов достроит спортивную базу в горах Дагестана летом 2023 года

Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов достроит спортивную базу в горах Дагестана летом 2023 года.

«Строим-строим, закончили, потом решили построить еще гостиницу. Сейчас построили три гостиницы на 70-80 человек и поняли, что тренировочный зал столько не сможет вместить. Мы решили еще один зал построить, так эта стройка не заканчивается. Но уже идут внутренние работы, заносят мебель, остались мелочи. Если будет все нормально, летом уже можно будет провести там сборы. Там высота где-то 1400-1500 м, а где мы бегаем — уже 1800 м. Там есть все: бассейн, сауны, тренажерный зал, игровые площадки», — приводит слова Завурова ТАСС.

О необходимости строительства базы в горах Дагестана рассказывал отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов. Позднее бывший чемпион UFC сообщил, что строит базу на собственные средства.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. Он также был включен в Зал славы UFC.