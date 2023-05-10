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Нурмаганбетов уверен в том, что Ян вернет пояс

Алина Савинова
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Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов объяснил, почему рано ставить крест на карьере Петра Яна.

«Уверен в том, что Ян вернет пояс. Во-первых, Петру сейчас 30 лет. Это самый расцвет сил, мужчина на пике возможностей. Он окреп, отлично оснащен технически и физически. Нужно восстановиться, вылечить все травмы, навести небольшой порядок в голове. У него по контракту осталось три боя. До окончания соглашения он может вернуться в гонку и получить титульный шанс», — цитирует Нурмаганбетова Metaratings.ru.

12 марта на турнире UFC Fight Night 221 Ян потерпел поражение в поединке против Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Ранее сообщалось, что следующий бой в UFC россиянин планирует провести осенью в Абу-Даби.

Всего в ММА Ян провел 21 бой, в 16 из которых одержал победы.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kairat-nurmaganbetov-uveren-v-tom-chto-yan-vernet-poyas-249878/
Петр Ян
ММА
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