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Нуньес дала Спенсер подержать чемпионский пояс

08:01
Аманда Нуньес. Фото UFC.
Аманда Нуньес. Фото UFC.
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Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес победила в титульном поединке канадцу Фелицию Спенсер.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все пять раундов. По итогам 25 минут противостояния все судьи отдали победу бразильской спортсменке.

После окончания поединка Нуньес и Спенсер тепло пообщались в октагоне. Бразильянка даже дала сопернице подержать свой чемпионский пояс.

Теперь на счету 32-летней Нуньес 20 побед и 4 поражения. Она также владеет титулом в полулегком дивизионе. На счету 29-летней Спенсер 8 побед и 2 поражения.

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