Нуньес дала Спенсер подержать чемпионский пояс

Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес победила в титульном поединке канадцу Фелицию Спенсер.

Бой прошел в легчайшем весе и продлился все пять раундов. По итогам 25 минут противостояния все судьи отдали победу бразильской спортсменке.

После окончания поединка Нуньес и Спенсер тепло пообщались в октагоне. Бразильянка даже дала сопернице подержать свой чемпионский пояс.

?? Amanda Nunes was so impressed by ?? Felicia Spencer's toughness she gave the Canadian a moment with the belt. Two warriors. #UFC250 pic.twitter.com/pD1wxA7IWE — TSN (@TSN_Sports) June 7, 2020

Теперь на счету 32-летней Нуньес 20 побед и 4 поражения. Она также владеет титулом в полулегком дивизионе. На счету 29-летней Спенсер 8 побед и 2 поражения.