Новый спарринг-партнер Макгрегора. Это очень мило

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор опубликовал в Инстаграме фотографию с тренировки со своим сыном.

– Хорошо, мой чемпион, мы проделали отличную работу сегодня, возьму тебя на следующий спарринг. Считаю, что как аукнется, так и откликнется, ​– написал Макгрегор.

30-летний ирландец провел в ММА 25 поединков, из них выиграл 21. Последний бой у него состоялся 6 октября 2018 года против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Макгрегор проиграл после болевого приема в четвертом раунде, уступив титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее Макгрегор заявил о том, что возобновляет карьеру через 9 дней после ухода из спорта.