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Сегодня, 11:16

Хилл и Тейшейра получили денежные бонусы за «Бой вечера» на UFC 283

Давид Хачатрян
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Новый чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл (12-1) и Гловер Тейшейра (33-9) получили 50 тысяч долларов бонусом за «Бой вечера» на UFC 283, сообщает Sherdog.

Бонусов за «Выступление вечера» удостоились Исмаэль Бонфим (19-3), который дебютировал в UFC с победы над Терренсом Маккинни (13-5), а также Жаилтон Алмейда (18-2), который оформил досрочную победу над россиянином Шамилем Абдурахимовым (20-8).

UFC 283 состоялся 21 января в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

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