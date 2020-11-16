Носов о бойце Яндиеве: «Человек с большим сердцем и широкой душой»

Бронзовый призер Олимпиады-2004, дзюдоист, бывший депутат Госдумы России и друг бойца Адама Яндиева Дмитрий Носов высказал свое мнение о Яндиеве, который подрался с бойцом Bellator Сергеем Харитоновым.

— Я бы не сказал, что Яндиев какой-то выдающийся спортсмен, — заявил Носов «СЭ». — Он хороший спортсмен, но не выдающийся. Знаю я его с его семилетнего возраста, более плотно мы начали общаться три года назад. Это человек с большим сердцем, открытой душой, который много тратит времени на благотворительность. Он безумно любит свою жену — как в фильмах, я такого у других своих друзей не видел. За нее он готов отдать все на свете. Вот такой он человек. Поэтому когда я увидел, что он распускает руки, я очень удивился. Сразу понял, что должно было бы произойти что-то сверхнеординарное, о чем я рассказал выше, но, конечно, этого не стоило делать.

Печальный итог всей этой истории в том, что один сейчас в больнице, а другой находится за решеткой. Этой неприятный итог этой истории.