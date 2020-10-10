Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию, в которую попал его партнер по команде Ислам Махачев.

24 октября соперником Махачева должен был стать Рафаэль дос Аньос, но бразилец заразился коронавирусом. После этого Махачев стал бросать вызовы бойцам из топ-15 легкого дивизиона в соцсетях.

«5 лет назад я был в такой же ситуации, как и Ислам сейчас. Никто не хочет брать бой с ним. Он будущий чемпион UFC, Иншааллах», — написал Хабиб в Twitter.

Нурмагомедов имеет в виду ситуацию, которая сложилась в апреле 2016 года. За 10 дней до боя с ним у Тони Фергюсона нашли жидкость в легких. Хабиб, как и Махачев сейчас, стал бросать вызовы бойцам из топ-15, но в результате ему в соперники дали новичка UFC Даррелла Хорчера (Нурмагомедов победил техническим нокаутом).