Крылов рассказал о своих сильных сторонах перед боем с Анкалаевым

8-й номер рейтинга полутяжелого веса UFC Никита Крылов вспомнил победу хайкик-нокаутом над Уолтом Харрисом в январе 2014-го. До сих пор та победа является самым быстрым нокаутом ударом ногой в голову в истории UFC (0:25).

«Это была заготовка. На тот момент я был крайне несбалансированным бойцом, недавнее подписание, первое поражения, относительная неопытность в боях такого масштаба. Но так или иначе я всегда верил в свои силы. С ним был план нанести несколько ударов по нижним уровням, а затем перевести на голову. Я возможно несколько ускорил, там череда нескольких ударов ногами была, я решил один в голову довести.

Наверное, Уолт и сам был расслаблен, потому что даже после боя когда мы с ним разговаривали, он с улыбкой вспоминал: «Когда я услышал на взвешивании твой вес, подумал, мне какого-то школьника привезли» (Крылов показал 98 кг перед боем, Харрис — 109 кг).

Какая нога у меня бьет сильнее? (Крылов нокаутировал Харриса правой ногой и Хермана — левой — прим. СЭ"). Не оценивал, не взвешивал, но, думаю, с обеих ног есть нокаутирующая мощь. Ногами я бью с детства, еще с киокушина, мой первый тренер учил бить хлестко. Мне кажется, они вполне одинаково бьют. Просто это разные удары немного. Передняя нога — это более короткий и менее заметный удар, удар же правой может иметь чуть больший вес, потому что время разгона чуть больше. Но если быть быстро, оба удара могут быть нокаутирующими", — сказал Крылов в интервью «СЭ».

В ночь на 28 февраля Крылов встретится с Магомедом Анкалаевым в со-главном событии вечера турнира UFC Fight Night 186 (UFC Vegas 20).

(Никита Горшенин)

Полностью интервью с Крыловым можно прочитать здесь